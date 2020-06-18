В Екатеринбурге скорая совершает 400 выездов в сутки к пациентам с Covid-19

В Екатеринбурге ежедневно скорая совершает 400 выездов к пациентам с коронавирусом, – сообщил сегодня губернатор Свердловской области. Официально ежедневный прирост заболевших в последние дни составляет 230-240 человек.

«Каждый день скорая помощь в Екатеринбурге выезжает на 1 380-1 420 вызовов. Из них более 400 – к пациентам с Covid-19. Всего на станции скорой медпомощи развернуто 118 бригад, из них 22 – переведены на работу с коронавирусом. Дополнительно в пандемию было организовано еще 7 ковидных бригад», – сообщил губернатор Евгений Куйвашев в своем блоге в инстаграм.

Подписчики тут же заметили нестыковку: по официальным данным, в последние дни фиксируется менее 250 заболевших в сутки, о чем и указывают комментаторы под постом. Но не исключено, что в статистику Куйвашева попали те пациенты, которые с уже выявленным диагнозом получают лечение на дому. «Новый День» отправил соответствующий вопрос в региональный оперштаб, на момент публикации ответа не было.

Евгений Куйвашев также рассказал, что сегодня в ковидных госпиталях занято уже 81,4% коек. Из общего количества (6 088 коек в 38 больницах области) 2 651 койку занимают пациенты с коронавирусом, 1 768 – с внебольничными пневмониями, 573 – с признаками ОРВИ и с подозрениями на пневмонию. Также губернатор упомянул, что временный госпиталь организован на базе «Екатеринбург-Экспо». Но, напомним, он не работает, не принимает пациентов, однако получает финансирование из бюджета – миллионы рублей.

«В сегодняшних условиях речи о полном снятии ограничений, конечно, не идет. Но мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и готовиться к частичному послаблению режима в случае, если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться», – заверил Куйвашев.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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