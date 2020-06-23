Член федерации каратэ не пришел на суд из-за коронавируса

Сегодня в Екатеринбурге продолжают рассматривать уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести по иску активиста Максима Румянцева. На одном из массовых мероприятий в сквере у драмтеатра он провоцировал молодого человека Максима Шибанова, называя его девочкой и провоцируя на удар, в ответ Шибанов толкнул Румянцева. В качестве эксперта по ударам на суд был приглашен представитель федерации каратэ Свердловской области, но его пришлось заменить. Об этом рассказал другой специалист, в итоге выступавший в рамках слушания, Алексей Ершов. Сам он – тренер по армейскому рукопашному бою, член российской сборной по каратэ киокушинкай, неоднократный призер России по этому виду спорта, участник международных турниров. «Вчера они [представители федерации, которых и приглашали в суд] сдавали тест на коронавирус, что-то не то пошло с тестами, попросили меня заменить», – передает его слова из зала суда корреспондент «Нового Дня».

По информации агентства, у двоих представителей федерации из Екатеринбурга в результате тестирования действительно были найдены антитела к коронавирусу. Однако официально эти данные не подтверждаются. «Никто не заболел коронавирусом, нет информации, что это коронавирус, просто почувствовал недомогание. Если бы коронавирус был, мы бы в курсе были», – сказал «Новому Дню» президент Федерации каратэ Свердловской области Андрей Чирков.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 23.06.20

Эксперт по рукопашному бою оценил толчок, из-за которого православный активист Максим Румянцев упал в сквере. / В Верхней Пышме откроется выставка «Парадный расчет». / Больные коронавирусом проголосуют по поправкам в Конституцию в обсерваторах, больницах и на дому. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»