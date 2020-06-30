Больше 20 тысяч свердловчан находятся под меднаблюдением из-за коронавируса

В Свердловской области за 21 025 людьми установлено медицинское наблюдение в связи с ситуацией с коронавирусом, говорится в отчете о мониторинге, подготовленном аппаратом полномочного представителя президента России в УрФО. Из этого числа госпитализированы в инфекционные стационары 5 309 человек.

Остальные 15 716 человек – это либо те заболевшие, у кого коронавирус протекает не в тяжелой форме и кто проходит лечение амбулаторно (на дому), а также некоторые контактные.

Как уже сообщал «Новый День», с момента начала распространения инфекции в Свердловской области диагноз Covid-19 подтвержден у 12 516 человек, выздоровели 7 309, умерли 93.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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