Регоператор рассказал, кто и как будет сортировать мусор в Екатеринбурге

В ЕМУП «Спецавтобаза» подтвердили информацию министерства ЖХК Свердловской области о начале эксперимента по раздельному сбору мусора в Екатеринбурге. В пресс-службе предприятия рассказали, кто и как будет сортировать мусор в числе первых.

Кто?

Предполагается, что в эксперименте в Екатеринбурге смогут принять участие порядка 150 многоквартирных домов, в которых проживают около 45 000 человек. «Часть управляющих компаний уже подтвердили участие своего жилфонда в «пилотном» проекте, готовы соответствующие документы, с частью ведется работа по согласованию. Организации, обслуживающие многоквартирные дома в Екатеринбурге, а также юридические лица с собственными контейнерными площадками могут также присоединиться к пилотному проекту и принять в нем участие», – сказали в пресс-службе ЕМУП.

Там уточнили, что юрлицам, которые хотят присоединиться к «пилотнику», придется обратиться в администрацию города, чтобы чиновники внесли изменения в муниципальный реестр мест накопления – в нем должно быть указано, что на контейнерной площадке организован раздельный сбор. Также организация должна будет уведомить «Спецавтобазу» об изменении условий договора с региональным оператором, чтобы мусор вывозила не одна, а две машины.

Для многоквартирных домов, которые захотят участвовать в эксперименте, потребуется все то же самое – заявку в мэрию должна будет отправить управляющая компания или ТСЖ, они же должны будут обратиться к регоператору с уведомлением об изменении условий договора. Единственное отличие – у жителей дома должно быть решение общего собрания собственников о переходе на раздельный сбор мусора.

Как?

Пока что в Екатеринбурге жителям домов, которые решили присоединиться к эксперименту, предлагают т.н. дуальный сбор – то есть в два контейнера. В один будут идти отходы, которые можно переработать, в другой – все остальные. В «Спецавтобазе» уточнили, что на каждой «пилотной» площадке будет установлено два вида контейнеров, которые будут отличаться наклейками.

В контейнеры для отсортированного мусора надо будет выбрасывать стекло, включая разбитое, металл, например, жестяные или алюминиевые банки, пластик, в том числе полиэтилен и пищевую пленку, а также макулатуру. «Важно, что часть перерабатываемых отходов не подлежит переработке, если она загрязнена остатками пищи. Например, вернуть во вторичный оборот промасленную бумагу нельзя», – пояснили в пресс-службе регоператора. В контейнеры для несортированного мусора пойдут все остальные твердые коммунальные отходы – это остатки пищи, мусор после уборки квартиры, влажные салфетки, подгузники и другие предметы гигиены, смешанная упаковка, например, бумажные стаканчики или упаковка тетрапак, и так далее.

«Один из главных аргументов противников раздельного сбора отходов заключается в том, что весь мусор все равно попадет в одну машину. Это не так. С тех контейнерных площадок, которые определены в «пилоте», вывозить отходы будут две спецмашины. Отсортированные отходы будут забирать по мере наполнения контейнеров и увозить на мусоросортировочный комплекс. Неотсортированные – в обычном режиме, как требуют санитарные нормы и правила. Отходы из контейнеров с серой маркировкой будут спрессованы и отправлены на полигон», – прокомментировала директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова.

Большинство контейнерных площадок, подтвердивших участие в проекте, – закрытого типа. На предприятии пояснили, что это позволит и провести эксперимент, и сохранить его чистоту. «Нередко недобросовестные граждане пользуются чужими контейнерными площадками, которые находятся в общем доступе – логично предположить, что сортировать отходы они не будут. Если и жители по какой-то причине не станут сортировать мусор, то вывоз будет по-старому – то есть неотсортированные отходы будет забирать одна машина», – предупредили в пресс-службе регоператора.

Отметим, что на эксперимент отводится около полугода. Подвести первые итоги министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области и региональный оператор Восточной зоны Свердловской области смогут ближе к началу 2021 года.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 30.06.20

«Это издевательство и двойные стандарты», – свердловчане разгневаны очередным продлением ограничений. / За смерть врача при исполнении им обязанностей семье выплатят 120 его окладов. / Снова рост – в Свердловской области коронавирусом заболели еще 276 человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»