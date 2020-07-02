К участию в суде над схимником Сергием заявился православный блогер

Завтра, 3 июля, должно состояться очередное заседание Епархиального суда над схимником Сергием. Предыдущие два фактически не состоялись – на первом заштатный клирик не стал отвечать на вопросы судей, на второе не явился вовсе, и в Екатеринбургской епархии ему решили дать еще один шанс.

Сам Сергий (в миру – Николай Романов) не исключает своего участия в суде. Однако он фактически поставил епархии условие, при котором готов прийти. Речь идет об участии в качестве свидетеля православного блогера Эдуарда Ходоса, который пропагандирует наличие хасидского (хасиды – приверженцы одно из течений в иудаизме) заговора. Соответствующее обращение направлено в адрес митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. «Примите к сведению, без свидетеля и эксперта Эдуарда Давидовича Ходоса и других свидетелей судебное заседание будет самосудом», – сказано в обращении, подписанном «грешным схиигуменом Сергием».

В пабликах, поддерживающих схимника, опубликованы и эта записка, и обращение самого Ходоса с просьбой выслать ему приглашение об участии в суде «в качестве свидетеля и эксперта». «Новый День» попросил пресс-службу епархии уточнить, будет ли удовлетворена эта просьба. Ответа пока не поступило, однако можно предположить, что на бумагу ответят отказом – просто в силу закрытости церковных судов.

Как уже писало наше агентство, согласно канонам, для клириков одним из самых тяжких наказаний по решению церковного суда является лишение сана, крайняя мера – пожизненное отлучение от церкви. Также возможно предание анафеме. При этом «подсудимый» впоследствии вправе обжаловать это решение в Высшем общецерковном суде. Надо отметить, что церковные суды как правило ставят целью не столько наказание нарушителя, сколько его покаяние.

Добавим, что Николаю Романову грозит ответственность и по светским законам, в том числе – за отрицание коронавируса в своих видеопроповедях, что расценили как фейк-ньюс. Слушание в верхнепышминском суде перенесли на 7 июля. Также сторонники Сергия сообщали, что его проповедь внесли в список экстремистских материалов, однако в последней версии (от 23 июня 2020 года) федерального перечня Минюста России подобных сведений нет. Вместе с тем, ранее центр «Э» ГУ МВД России по Свердловской области, проанализировавший проповедь по жалобе екатеринбуржца, нашел в ней признаки экстремизма, материалы передали в прокуратуру Верхней Пышмы, в областном ведомстве не комментируют дальнейшее их движение.

Екатеринбург, Елена Сычева

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