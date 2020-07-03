В Екатеринбурге бум на бронирование в летниках: «Все соскучились» (ФОТО)

В Екатеринбурге после открытия летних веранд резко вырос спрос на бронирование столов. Несмотря на прохладную погоду в первые два дня после смягчения режима самоизоляции, уральцы шли в рестораны и кафе. Даже в будни днем – в четверг и пятницу – столики на улицах и на верандах в центре города заполнены. При этом в ближайшую неделю синоптики обещают Екатеринбургу ясную и теплую погоду, так что спрос, вероятно, не упадет.

Бренд-директор компании Center, в которую входят рестораны «Агонь», Double Grill & Bar, «Карбонара» и две пинцерии By Bontempi, Кирилл Шлаен рассказал, что уже в первые дни работы летних веранд гостей было по максимуму, который возможен с учетом требований Роспотребнадзора. «Надеемся, что дальше так и будет», – сказал он.

Хозяйка ресторанов Mio и Metis, летние веранды которых открылись сегодня, Лейла Джатдоева рассказала, что бронирований много. «Посадка идет в несколько волн, люди звонят и бронируют. Все соскучились, поэтому гостей много. В принципе, все требования выполнимы, места у нас достаточно. Хотя энтузиазм некоторых гостей приходится сдерживать – есть некое непонимание, что сохраняется эпидрежим, поэтому некоторые хотят, например, провести праздник, приходится объяснять, что этого пока сделать нельзя», – пояснила собеседница «Нового Дня».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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