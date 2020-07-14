Шести священникам, примкнувшим к схимонаху Сергию, запретили служить

Шесть священников, которые, несмотря на запрет, продолжали проводить службы вместе с лишенным сана схимонахом Сергием в Среднеуральском женском монастыре запрещены в служении. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе епархии. «Об этом они были неоднократно предупреждены», – напомнили там.

В епархии сослались на решение церковного суда от 15 июня этого года, в котором говорилось, что «сослужение с схиигуменом Сергием (Романовым), если он дерзнет в состоянии запрета совершать богослужения, повлечет запрещение в священнослужении и самих сослужащих». Двумя днями позднее, 17 июня, вышло еще одно заявление. «Считаем необходимым предупредить, что Церковные Таинства, если таковые будут совершены схиигуменом Сергием (Романовым) в состоянии запрещения в священнослужении, будут являться недействительными и безблагодатными», – говорилось в нем.

Напомним, в июне настоятельница монастыря, игуменья Варвара покинула обитель вместе с некоторыми монахинями и клириками, которые не разделяют взглядов Сергия. Решение епархиального суда о лишении последнего сана находится на утверждении патриарха Кирилла.

Екатеринбург, Елена Сычева

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