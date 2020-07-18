ХК «Автомобилист» начал предсезонные сборы

Хоккейный клуб «Автомобилист» начал предсезонные сборы. Тренироваться игроки екатеринбургской команды пока будут на базе в поселке Рефтинском. Сборы продлятся две недели. ⠀

К тренировкам с командой приступили вратари Леонид Фомин, Владислав Гросс и Михаил Исаев; защитники Алексей Василевский, Никита Трямкин, Захар Арзамасцев, Михаил Мамкин, Денис Бодров, Сергей Зборовский, Николай Тимашов, Александр Щемеров, Александр Севостьянов, Семен Переляев и Юрий Салов; нападающие Павел Дацюк, Анатолий Голышев, Алексей Макеев, Георгий Белоусов, Станислав Бочаров, Павел Куликов, Андрей Обидин, Степан Хрипунов, Александр Протапович, Евгений Мозер, Вячеслав Литовченко, Кирилл Пилипенко, Никита Сетдиков, Илья Захаров и Илья Лоза.

«Остальные члены команды будут присоединяться к работе на сборе по мере возможности», – сказали в пресс-службе клуба.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 18.07.20

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