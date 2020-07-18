российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 18 июля 2020, 12:28 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

ХК «Автомобилист» начал предсезонные сборы

Хоккейный клуб «Автомобилист» начал предсезонные сборы. Тренироваться игроки екатеринбургской команды пока будут на базе в поселке Рефтинском. Сборы продлятся две недели. ⠀

К тренировкам с командой приступили вратари Леонид Фомин, Владислав Гросс и Михаил Исаев; защитники Алексей Василевский, Никита Трямкин, Захар Арзамасцев, Михаил Мамкин, Денис Бодров, Сергей Зборовский, Николай Тимашов, Александр Щемеров, Александр Севостьянов, Семен Переляев и Юрий Салов; нападающие Павел Дацюк, Анатолий Голышев, Алексей Макеев, Георгий Белоусов, Станислав Бочаров, Павел Куликов, Андрей Обидин, Степан Хрипунов, Александр Протапович, Евгений Мозер, Вячеслав Литовченко, Кирилл Пилипенко, Никита Сетдиков, Илья Захаров и Илья Лоза.

«Остальные члены команды будут присоединяться к работе на сборе по мере возможности», – сказали в пресс-службе клуба.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 18.07.20

В заповеднике «Денежкин Камень» вторые сутки горит мох – пламя может перекинуться на лес. / Инстаграм Куйвашева объяснил, почему власти разрешили крестный ход: «Уж лучше так, чем стихийно». / Вечеринку у правительства разогнала полиция. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ХК «Автомобилист»

Теперь официально: Дацюк заключил новый контракт с «Автомобилистом»

Названы зарплаты хоккеистов «Автомобилиста» – общий бюджет контрактов 817 млн рублей

В «Автомобилисте» прокомментировали информацию о новом контракте с Дацюком

ХК «Автомобилист» представил новый тренерский штаб

Тренер Андрей Мартемьянов покинул «Автомобилист»

«Автомобилист» победил «Сибирь» 5:1 и продлил первый раунд плей-офф

Свободная продажа билетов на игры плей-офф «Автомобилиста» стартует вечером 29 февраля

«Автомобилист» проиграл «Барысу» пять из шести матчей в этом сезоне КХЛ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Спорт, ХК «Автомобилист»,