Уральские журналисты обнаружили украденные у них кадры в фильме Собчак (ФОТО)

Ксения Собчак выложила на YouTube фильм о схимонахе Сергии (Романове). Редакция «Нового Дня» обнаружила в этой записи свои собственные съемки, причем никто из команды телеведущей за разрешением в агентство не обращался, а наш логотип просто отрезали.

«Просматривая фильм Ксении Собчак, с удивлением обнаружили знакомые кадры, снятые нашими видеооператорами. В ролике использованы три фрагмента, причем авторы фильма просто увеличили картинку, чтобы не были видны наши плашки, а также уменьшили цветовую насыщенность. У нас отработано взаимодействие с коллегами с федеральных и региональных каналов, когда кому-то необходимы наши съемки, но в этот раз в редакцию никто не обращался. Пока планируем урегулировать вопрос в досудебном порядке», – сказала главный редактор РИА «Новый День» Полина Румянцева.

Заимствованы три фрагмента ночных съемок крестного хода с участием Сергия, их общая длительность – две минуты, в ролике, который телеведущая опубликовала на своем канале, у них следующий хронометраж:

00:00:56 – 00:01:08 00:01:17 – 00:01:29 00:15:48 – 00:17:25.

Редакция отправила в адрес представителей Собчак письмо, ответа пока не поступило. «Новый День» публикует оригинальное видео и фото, на которых видно, как наши кадры «превращаются» в видео якобы Собчак.

Ролик «Нового Дня»

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