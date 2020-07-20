российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 20 июля 2020, 15:17 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Уральские журналисты обнаружили украденные у них кадры в фильме Собчак (ФОТО)

Ксения Собчак выложила на YouTube фильм о схимонахе Сергии (Романове). Редакция «Нового Дня» обнаружила в этой записи свои собственные съемки, причем никто из команды телеведущей за разрешением в агентство не обращался, а наш логотип просто отрезали.

«Просматривая фильм Ксении Собчак, с удивлением обнаружили знакомые кадры, снятые нашими видеооператорами. В ролике использованы три фрагмента, причем авторы фильма просто увеличили картинку, чтобы не были видны наши плашки, а также уменьшили цветовую насыщенность. У нас отработано взаимодействие с коллегами с федеральных и региональных каналов, когда кому-то необходимы наши съемки, но в этот раз в редакцию никто не обращался. Пока планируем урегулировать вопрос в досудебном порядке», – сказала главный редактор РИА «Новый День» Полина Румянцева.

Заимствованы три фрагмента ночных съемок крестного хода с участием Сергия, их общая длительность – две минуты, в ролике, который телеведущая опубликовала на своем канале, у них следующий хронометраж:

  1. 00:00:56 – 00:01:08
  2. 00:01:17 – 00:01:29
  3. 00:15:48 – 00:17:25.

Редакция отправила в адрес представителей Собчак письмо, ответа пока не поступило. «Новый День» публикует оригинальное видео и фото, на которых видно, как наши кадры «превращаются» в видео якобы Собчак.

Ролик «Нового Дня»

Екатеринбург. Другие новости 20.07.20

В Екатеринбурге у больницы № 24 установили мобильный морг: «Будем перегонять к 14 больнице, там больше умирают» (ФОТО). / Музей истории снимет семь короткометражек про Екатеринбург рубежа XIX-XX веков, стать актером может каждый. / За период аномальной жары тепловой удар получили 42 екатеринбуржца. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Дело отца Сергия

В день суда над схимонахом Сергием Собчак выпустила двухчасовой фильм о нем

В Среднеуральском монастыре прошел крестный ход, который закончился обращением отца Сергия к Путину (ФОТО, ВИДЕО)

Шести священникам, примкнувшим к схимонаху Сергию, запретили служить

Собчак потребовала возбудить уголовное дело после нападения в Среднеуральском монастыре

Епархия не будет предпринимать никаких действий против крестного хода, который анонсировал опальный схимонах Сергий

Схимонаха Сергия ждет очередной суд – за разжигание ненависти и вражды

Схимонах Сергий, лишенный сана, отказался покидать Среднеуральский монастырь

Епархиальный суд постановил извергнуть Сергия из священного сана. Адепты в гневе (ВИДЕО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Видео, Урал, Видеорепортаж, Культура, Общество, Россия, Дело отца Сергия,