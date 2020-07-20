На комбинате Росатома в закрытом городе произошла вспышка коронавируса

В закрытом городе Новоуральске на Уральском электрохимическом комбинате (входит в Росатом) произошла вспышка коронавируса. Заражены около сотни человек, причем госпитализированы только восемь, по информации генерального директора, а остальные лечатся амбулаторно. Сообщение об этом распространила пресс-служба комбината. В заявлении сказано, что на некоторых участках предприятия теперь не хватает персонала, из-за чего УЭХК переносит сроки сдачи по ряду проектов.

В релизе сказано, что заражение произошло из-за беспечного отношения жителей закрытого города к ситуации с коронавирусом и несоблюдением мер эпидбезопасности. Однако выяснить, кто стал распространителем Covid-19 на УЭХК и соблюдали ли все работники комбината масочный режим, социальное дистанцирование и другие требования режима ограничений за пределами рабочего места, не удалось – пресс-секретарь предприятия не берет трубку.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.07.20

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