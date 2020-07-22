На предприятии Росатома в Лесном растет число заболевших коронавирусом

На ФГУП «Электрохимприбор» в Лесном увеличивается число заболевших коронавирусом. За последние сутки диагноз поставили еще восьмерым сотрудникам атомного предприятия. Всего заболевших с начала пандемии 73; 20 человек уже выздоровели, 150 сотрудников находятся на карантине, самоизоляции или под меднаблюдением. Об этом в своем телеграм-канале сообщил гендиректор «Электрохимприбора» Сергей Жамилов.

О первом сотруднике комбината, который заразился коронавирусом, стало известно в мае, но на предприятии на тот момент он не появлялся уже несколько недель и ни с кем не контактировал. До июня в Лесном вообще не было коронавируса, затем заболевание подтвердили у двух человек. Началось тестирование всех сотрудников, но подтверждения были единичными. С середины июля статистика начала расти, новые случаи выявляются ежедневно.

Добавим, известно о вспышке коронавируса в другом предприятии Росатома – на Уральском электрохимическом комбинате в Новоуральске.

Лесной, Людмила Прокофьева

Лесной. Другие новости 22.07.20

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