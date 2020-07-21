Министр Цветков: «Летальность от Covid-19 достигнет 1,5%»

Глава областного минздрава Андрей Цветков сегодня в заксобрании дал собственную оценку летальности случаев Covid-19 в регионе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свой прогноз Андрей Цветков представил сегодня, выступая перед депутатами. Он заявил, что в Свердловской области летальность в целом ниже, чем по РФ, но будет проведена дополнительная проверка.

«Объективно сегодня 205 умерших от Covid-19, где он указан как первый диагноз. Будем считать, что будет примерно 360, когда все анализы подойдут. Летальность будет где-то около 1,5%», – предположил министр.

Цветков также сообщил, что вирус смещается в область, хотя и в Екатеринбурге ситуация остается напряженной. «Мы видим, что вирус пошел в область. Мы видим Нижний Тагил, Березовский, Верхнюю Пышму, Ревду, – сказал он в ответ на вопрос депутата Александра Коркина. – Восточный округ вообще в меньшей степени задело, хотя был там один случай, все мы помним, в Тавде – какая-то свадьба…» – напомнил министр давний рассказ губернатора Куйвашева. «В целом оцениваю ситуацию как напряженную», – признался министр в конце ответа.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 21.07.20

Свердловский облсуд оставил в силе приговор стороннику Ходорковского. / В ТЮЗе показали первые репетиции после карантина: «Мы все бодры, кипит работа» (ФОТО). / В Нижних Сергах из-за наводнения остановлено металлургическое производство. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»