Глава минздрава рассказал депутатам об опасности голых тел и торговых центров

Сегодня депутаты заксобрания Свердловской области заслушали доклад главы регионального минздрава Андрея Цветкова о работе его ведомства в 2019 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министр терпеливо ждал своей очереди с 12:00, а с 13:00 до 14:00 у депутатов по графику должен был быть обеденный перерыв. Но известие, что Цветков уже здесь, заставило депутатов отказаться от обеда – они предпочли сначала рассмотреть его отчет. Заодно узнали много интересного.

Министр обстоятельно, с показом слайдов, рассказал, что на реализацию Территориальной программы госгарантий по обеспечению граждан бесплатной медицинской помощью в прошлом году было направлено 78 млрд 259 млн рублей. В реализации программы участвовали 223 медицинские организации, из них – 22 муниципальные, 131 – областная, 19 федеральных и 51 – частная. В целом территориальная программа за 2019 год была выполнена, что подтвердил содокладчик – зампреда комитета по соцполитике Александр Серебренников.

После чего на Цветкова обрушились вопросы депутатов. Большая их часть касалась строительства новых или реконструкции старых медучреждений в их собственных избирательных округах (такие вопросы, в частности, задали депутаты Евгений Зяблицев и Владимир Смирнов про Екатеринбург и Михаил Зубарев про Асбест). Цветков ответил, что знаменитый долгострой на улице Декабристов будет закончен «в крайнем случае к ноябрю», а вот над поликлиникой на Уралмаше депутату Смирнову надо работать с мэрией Екатеринбурга – «чтобы она хотя бы ПСД сделала».

Только один депутат, Александр Коркин от ЛДПР, поинтересовался у министра, как тот оценивает ситуацию и борьбу с Covid-19 в регионе. Коркин вспомнил о своих избирателях из Тавды и Ирбитского района и посетовал, что больные с признаками коронавируса по полдня не могут вызывать скорую помощь.

Андрей Цветков на это ответил, что про «доезды» скорой он может рассказывать очень долго с учетом того, что существует четыре категории скорой медицинской помощи, и людям с сердечной недостаточностью, например, она нужна больше, чем другим. При этом он отметил, что как раз таки Ирбитский район «не перегружен». «Мы видим, что вирус пошел в область. Мы видим Нижний Тагил, Березовский, Верхнюю Пышму. Восточный округ вообще в меньшей степени задело, хотя был там один случай, все мы помним, в Тавде – какой-то день рождения…» – напомнил министр давний рассказ губернатора Куйвашева. «В целом оцениваю ситуацию как напряженную», – тихо признался министр в конце ответа.

Депутат Ирина Трескова, словно желая подбодрить министра, поблагодарила его «за заботу о сельских населенных пунктах, о передвижных ФАП». И, как утром губернатор, посетовала на несознательность граждан, которые ходят по общественным местам без масок и перчаток.

«Хороший вопрос, – отметил Цветков, – Когда у нас на водоемах голые тела друг на друге лежат – это очень опасно. Но не менее опасны будут ТЦ, где все будут находиться без масок. И метро».

В заключение депутат Анатолий Никифоров предложил главе минздрава встретиться с ним и еще несколькими депутатами для отдельной беседы. «Только в масках!» – попросил Цветков. Напомним, депутат Никифоров входит в комитет по соцполитике, который полтора месяца назад был в полном составе отправлен на карантин из-за болезни одного из депутатов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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