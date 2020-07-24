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Пятница, 24 июля 2020, 09:49 мск

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От коронавируса умер известный фотограф Илья Строков

В Екатеринбурге от коронавируса умер известный фотограф Илья Строков. Ему было 47 лет. Информацию об этом подтвердили его друзья и ученики.

Основатель собственной фотошколы, преподаватель фотографии заразился в конце июня. Последний пост Ильи Строкова в фейсбуке: «Вот и я пополнил ряды заболевших Covid-19. Хорошо, что без осложнений, надеюсь так и останется. Всем привет и берегите себя! Обращений стало очень много», – написал он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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