В Екатеринбурге от коронавируса умер известный фотограф Илья Строков. Ему было 47 лет. Информацию об этом подтвердили его друзья и ученики.
Основатель собственной фотошколы, преподаватель фотографии заразился в конце июня. Последний пост Ильи Строкова в фейсбуке: «Вот и я пополнил ряды заболевших Covid-19. Хорошо, что без осложнений, надеюсь так и останется. Всем привет и берегите себя! Обращений стало очень много», – написал он.
Екатеринбург, Елена Сычева
Екатеринбург. Другие новости 24.07.20
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