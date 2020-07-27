Свердловчане ждут решения Куйвашева об ограничительных мерах: «Еще неделька?»

Сегодня свердловский губернатор Евгений Куйвашев должен или снять ограничения, введенные в конце марта из-за ситуации с коронавирусом, или продлить их снова, как бывало уже не раз. Как правило, он пролонгирует действие мер ровно на семь дней – до следующего понедельника, за что в соцсетях получил прозвище «неделька». Уральцев, с одной стороны, тревожит статистика по коронавирусу – число новых заболевших за сутки почти не меняется (хотя власти стали докладывать, что в регионе серьезно выросло число тех, кого удалось вылечить). С другой стороны, они настаивают на снятии режима ограничений. «Футбол-парад-салют-голосование-салют-крестный ход-марафон-салют. Может хватит издеваться над людьми? Ваши двойные стандарты достали всех! Открывайте все», – требует подписчица губернатора ania_blokhina.

Другие пользователи тоже удивлены нелогичностью некоторых решений. «Скажите, пожалуйста, почему «Бессмертный полк» нельзя проводить, а крестный ход можно? Почему на базе отдыха и пляже нельзя отдыхать, а в Сочи и Анапу можно (даже количество рейсов увеличили)? Почему в ТЦ некоторым магазинам можно работать, а остальным ни-ни?? У меня еще много таких вопросов! А тут еще и футбол! Люди устали от этих двойных стандартов, поэтому давно перестали серьезно относиться к вашим распоряжениям и всей ситуации. Вы же сами и подрываете авторитет власти нелогичностью поступков. Жаль, очень жаль, что наша область до сих пор в аутсайдерах по борьбе с вирусом», – отмечает brysnichnaya.

Свердловчане требуют полного возобновления работы детских садов, открытия торговых центров. «Что за издевательство, откройте ТЦ, надо же где-то купить себе одежду, не всем подходит выписанная по интернет. Осень уже на носу, тоже предлагаете голозадыми и босыми ходить?» – пишет annaepova09.

Впрочем, некоторые настроены пессимистично и не верят, что сегодня ограничения будут сняты. «Будет еще неделька?» – уточняет serezhaalekseevich.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 27.07.20

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