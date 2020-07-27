Депутатов ЕГД за счет бюджета проверили на антитела к коронавирусу

Депутатов Екатеринбургской гордумы протестировали на антитела к коронавирусу, для них это было бесплатно. Об этом в комментариях на фейсбуке рассказал депутат Тимофей Жуков. Он также сообщил, что у него обнаружили антитела «категории G», хотя никаких симптомов коронавируса он у себя не замечал, последний раз болел в новогодние праздники.

Добавим, депутатов за счет бюджета тестировали на Covid-19 минимум дважды. Последний раз, после смерти Елены Дерягиной, тестирование проходили все сотрудники, включая аппарат думы.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 27.07.20

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