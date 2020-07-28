Уральцы Куйвашеву: «Бред – каждую неделю продлевать ограничения без борьбы с короной»

Жители Свердловской области разочарованы стратегией, выбранной главой региона Евгением Куйвашевым. Уже несколько недель подряд губернатор, ссылаясь на эпидемические показатели, продляет ограничения, иногда вводя послабления. При этом видимых мер по борьбе с коронавирусом не предпринимается или, во всяком случае, о них не говорится открыто. На это указывают Куйвашеву его подписчики.

«Евгений Владимирович, да что же это такое! Когда уже власти начнут что-нибудь делать для уменьшения кол-ва больных Сovid-19? Каждый день по 250+ заразившихся, и что? Власть кроме режима самоизоляции больше ничего предложить не может? Никаких новых мер? Просто будем сидеть и смотреть? Если самоизоляция не работает, так может пора вводить более жесткие меры? – спрашивает grisha_from_paradise. – Страшно ходить на работу, в магазин, да что уж тут говорить, в подъезд то даже уже страшно выходить, учитывая, что к дому, в котором я живу, абсолютно каждый день приезжают ковидные скорые. И, естественно, никто не обрабатывает подъезды. Невыносимо так уже жить – в постоянном страхе за свою жизнь и жизнь близких. Почему государство не предпринимает никаких мер для преодоления «вечного плато» в нашем городе? Почему ослабляете ограничения, учитывая ужасающую ситуацию с этой предельно убийственной заразой? Почему Вы даете добро на проведение массовых предприятий (парад с салютом, крестный ход, марафон) в подобных условиях? Почему людям с симптоматикой Сovid-19 отказывают в тестах? Ответьте, пожалуйста».

Автора комментария поддерживают и другие подписчики Куйвашева. «А можно честно написать: «Все пущено на самотек, и никакой ясности по коронавирусу нет абсолютно, и сами, как хотите, так и живите! Вы меня поймите и простите», – предлагает rudakov_architektor.

Губернатора Куйвашева обвиняют именно в отсутствии каких-то конкретных шагов и действий. «Примите меры, что за бред – каждую неделю продлевать [ограничения] без борьбы с короной? Так можно еще год продлевать», – пишет kolpakova1206.

«Я так понимаю, провал борьбы с короновирусом по всем статьям. Анонсируйте, пожалуйста, кто виноват в этой ситуации, отставки, меры наказания. Карантин оказался неэффективным средством», – резюмирует iuliiasoldatova66.

При этом свердловчане сравнивают регион с другими субъектами РФ, в том числе с Москвой, где статистика по коронавирусу хуже, чем в Екатеринбурге (в абсолютных цифрах, а не в процентном соотношении, – прим. ред.), и требуют возобновления работы детских садов в полном объеме, восстановления плановой медицинской помощи, отмены запрета на работу торговых центров. «Откройте больницы и поликлиники! Достали, люди не только короной болеют! Людям операции нужны! Мля, с марта не можем операцию сделать, вы добиваетесь, чтобы все передохли что ли?» – эмоционально спрашивает vladkantsur.

«Моему ребенку 4 месяца, и ему не нужна библиотека, а нужен физкабинет в поликлинике, который никак не откроют!» – пишет k.y.malina.

Добавим, что накануне оперштаб Свердловской области акцентировал внимание на том, что ограничения, не касающиеся режима самоизоляции для людей старше 65 лет и для страдающих хроническими заболеваниями, бессрочны. «Остальные ограничительные и профилактические меры в связи с ситуацией по Covid-19, установленные указом №100-УГ о режиме повышенной готовности, имеют бессрочный характер и действуют до особого решения», – подчеркнули там.

Екатеринбург, Елена Сычева

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