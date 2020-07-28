Росгвардия будет проверять маски у пассажиров общественного транспорта в Екатеринбурге

В Екатеринбурге Росгвардия будет проверять соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в инстаграме в ответ на вопрос подписчика, который пожаловался, что никто не контролирует использование средств индивидуальных средств защиты.

«В Екатеринбурге есть муниципальная транспортная инспекция. Ее специалисты ежедневно – семь дней в неделю – проводят рейды, проверяя соблюдение в городском общественном транспорте всех правил. Сегодня, в том числе, – и соблюдение масочного режима сотрудниками предприятий-перевозчиков и пассажирами», – сообщил Куйвашев.

По его словам, на этой неделе состоится заседание межведомственной группы, где будет обсуждаться вопрос об участии в этих рейдах сотрудников Росгвардии.

Екатеринбург, Елена Сычева

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