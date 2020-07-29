Власти отменили массовые празднования Курбан-байрама из-за коронавируса

В Свердловской области светские и духовные власти договорились об отмене массовых праздничных молитв и всех мероприятий, где предполагается участие большого числа людей, в честь Курбан-байрама.

«Мы призываем всех правоверных встретить праздник искренней молитвой дома, в кругу своей семьи. Это необходимо сделать, следуя рекомендациям специалистов в области медицины, ответственных за жизнь и здоровье населения. На сегодняшний день долг каждого настоящего мусульманина – показать пример истинной любви и заботы о ближнем», – говорится в соглашении, которое подписали лидеры всех духовных управлений региона.

Документ завизировали главы регионального духовного управления мусульман Свердловской области Радифулла-хазрат Гиндуллин, уральского муфтията Сибагатулла-хазрат Сайдуллин, центрального муфтията Абдуль-Куддусс-хазрат Ашарин, уральского мухтасибата Артур-хазрат Мухутдинов, муфтията Урала и Свердловской области Фаузи-хазрат Сидо, сообщили в департаменте информполитики региона.

Напомним, Курбан-байрам наступает 31 июля.

Екатеринбург, Елена Сычева

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