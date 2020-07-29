российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 29 июля 2020, 10:07 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Юрий Матвеев останется главным тренером ФК «Урал» в новом сезоне

Фото ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» утвердил в должности главного тренера Юрия Матвеева, который работал с командой после отставки Дмитрия Парфенова. Ранее 53-летний специалист возглавлял команду «Урал-2», занявшую третье место в ПФЛ.

В пресс-службе клуба напомнили, что в прошлом Матвеев несколько раз исполнял обязанности наставника основной команды. Именно под его руководством «Урал» в 2015 году сохранил прописку в премьер-лиге, обыграв в стыковых матчах «Томь».

В тренерский штаб «Урала» также войдут Евгений Аверьянов (тренер), Андрей Шпилев (тренер вратарей), Дмитрий Столбиков (тренер-аналитик), Владимир Гашнев (тренер-реабилитолог), Павел Суетин и Иван Йовановски (специалисты по физподготовке).

Подготовка команды к новому сезону РПЛ стартует на этой неделе. Первый матч «Урал» проведет на домашнем поле против «Динамо». Первый тур пройдет 8-11 августа, точная дата и время матча станут известны позднее.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 29.07.20

Дым от лесных пожаров загрязнил воздух Североуральска. / «Областная газета» опубликовала текст народной инициативы. Волокита с публикацией происходит не впервые. / С 3 августа в Екатеринбурге начнется третий этап опрессовок. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ФК «Урал»

«Урал» проиграл «Рубину» в первом матче после коронавирусной паузы в чемпионате

Иванов рассказал, как пройдет первый матч «Урала» в новой коронавирусной реальности

Григорий Иванов: «Если «Ростову» поставят техническое поражение, это будет несправедливо»

Нападающий ФК «Урал» Павел Погребняк заразился коронавирусом

На матче «Урал» – «Рубин» разрешили присутствовать болельщикам

ФК «Урал» приостановил продажу билетов на домашние матчи

Матч «Шинник» – «Урал» в четвертьфинале Кубка России отменен из-за ужасного состояния поля

Финал Кубка России по футболу пройдет в Екатеринбурге

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Спорт, ФК «Урал»,