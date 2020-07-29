Юрий Матвеев останется главным тренером ФК «Урал» в новом сезоне

Футбольный клуб «Урал» утвердил в должности главного тренера Юрия Матвеева, который работал с командой после отставки Дмитрия Парфенова. Ранее 53-летний специалист возглавлял команду «Урал-2», занявшую третье место в ПФЛ.

В пресс-службе клуба напомнили, что в прошлом Матвеев несколько раз исполнял обязанности наставника основной команды. Именно под его руководством «Урал» в 2015 году сохранил прописку в премьер-лиге, обыграв в стыковых матчах «Томь».

В тренерский штаб «Урала» также войдут Евгений Аверьянов (тренер), Андрей Шпилев (тренер вратарей), Дмитрий Столбиков (тренер-аналитик), Владимир Гашнев (тренер-реабилитолог), Павел Суетин и Иван Йовановски (специалисты по физподготовке).

Подготовка команды к новому сезону РПЛ стартует на этой неделе. Первый матч «Урал» проведет на домашнем поле против «Динамо». Первый тур пройдет 8-11 августа, точная дата и время матча станут известны позднее.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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