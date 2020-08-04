В свердловских больницах снизилось число больных коронавирусом на аппаратах ИВЛ

В больницах Свердловской области стало меньше больных коронавирусом, которых требуется подключать к аппаратам искусственной вентиляции легких. По данным на 4 августа, таких 58 человек.

«Продолжается процесс освобождения коек во всех лечебных учреждениях, и не только в Екатеринбурге, но и в других муниципалитетах. Заметно снизилось количество больных на ИВЛ, продолжает уменьшаться количество людей с пневмониями», – рассказал по итогам заседания оперштаба замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

По данным на 4 августа, на аппаратах ИВЛ находятся 58 человек из числа тяжелобольных (всего таких – 137). Неделю назад, 28 июля, на ИВЛ находились 60 пациентов, 30 июля – 75 человек.

Добавим, что задачу сократить число больных, подключенных к аппаратам ИВЛ, свердловским медикам дали специалисты Росздравнадзора в ходе своей проверки.

«Речь шла о более жестком ведомственном контроле за лечением больных. И мы создали ведомственные группы, которые контролируют протоколы лечения. Сейчас появились несколько препаратов, которые профилактируют попадание человека в то состояние, которое требует инвазивной или неинвазивной вентиляции легких. Вчера, сегодня мы приобрели серьезную партию таких препаратов, они новые – абсолютно новые – недавно используются в Москве. Они позволяют уменьшить количество людей, состояние которых требует подключения к аппаратам ИВЛ», – говорил на брифинге 21 июля Павел Креков.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 04.08.20

Уральский мухтасибат: «Жертвоприношения в жилых массивах недопустимы». / Госпиталь в «Экспо» больше не принимает больных Covid-19: его отдадут Центру медицины катастроф. / Главвврач 40-й больницы: «Я надеюсь, пик по коронавирусу пройден». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»