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Четверг, 13 августа 2020, 12:04 мск

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У посольства Белоруссии в Екатеринбурге появилась полиция (ФОТО)

Посольство Белоруссии в Екатеринбурге охраняет полиция. Как передает корреспондент РИА «Новый День», у входа в представительство на проспекте Ленина стоят два сотрудника МВД, рядом припаркован полицейский уазик. Правоохранители проверяют документы у всех, кто вызывает у них подозрения, и фиксируют персональные данные. Получить оперативный комментарий в посольстве не удалось, телефон дипмиссии не отвечает.

Накануне поздно вечером напротив посольства были развешаны плакаты в поддержку массовых протестов в республике. На одном из них упоминался Хабаровск, где тоже идут стихийные митинги. Плакаты почти сразу убрали, сегодня утром у здания посольства их уже не было.

Напомним, в Белоруссии с воскресенья идут массовые протесты, часть белорусов отказываются признавать очередную победу Александра Лукашенко на президентских выборах. Силовики жестко подавляют уличные митинги: они стреляют в людей резиновыми пулями, применяют водометы и светошумовые гранаты, задержанных сильно избивают.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 13.08.20

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