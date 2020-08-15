В Екатеринбурге у посольства Белоруссии прошел тихий митинг

Екатеринбургские феминистки из движения «Жива» провели митинг напротив посольства Белоруссии на проспекте Ленина. Девушки с цветами выстроились в «цепь солидарности» и спели колыбельную. К акции присоединились несколько молодых людей. Полицейские, которые дежурят у дипломатического представительства, переписали данные участников перформанса. Всего около посольства собралось порядка 15 человек. Задержаний не было.

«Цепи солидарности» – это новый формат гражданских митингов в Белоруссии. Женщины выстраиваются в линию в поддержку протестующих, пострадавших от действий силовиков, и поют народную колыбельную «Калыханку».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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