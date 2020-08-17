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Понедельник, 17 августа 2020, 14:39 мск

Новости Екатеринбург

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В оперштабе объяснили, почему резко сократились суточные цифры по выздоровевшим от Covid-19

В оперативном штабе Свердловской области по ситуации с коронавирусом объяснили, почему в регионе резко сократилось суточное количество выздоровевших от Covid-19. Так, пару недель назад их были сотни, теперь десятки. Например, 31 июля из больниц выписали 606 человек, 1 августа – 697 человек. Сегодня выписали 71 человека, а вчера – 76.

«Снижение числа выздоровевших – закономерное явление, вызванное общим улучшением ситуации по Covid-19 и снижением количества заболевших уральцев», – сообщили «Новому Дню» в оперштабе.

Отметим, что в Свердловской области уже сократили число коек для лечения пациентов с коронавирусом и пневмониями. «Перевод ранее перепрофилированных медучреждений или отделений больниц на штатный режим работы проводится, учитывая текущую ситуацию с заболеваемостью и темпами выписки, а также с учетом необходимости наличия резерва на случай ухудшения ситуации. В целом сегодня для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией и пневмониями доступно более 55% от развернутого коечного фонда», – пояснили в оперштабе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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