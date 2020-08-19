В пандемию уральские нотариусы зафиксировали рост семейных сделок

В условиях пандемии коронавируса уральцы стали чаще обращаться к нотариусам за оформлением документов, связанных с семейным законодательством. В частности, речь идет о брачных контрактах, соглашениях об уплате алиментов и решении квартирных вопросов с участием несовершеннолетних детей.

Вопреки прогнозам, во время подъема заболеваемости Covid-19 в Свердловской области не отмечалось увеличения количества завещаний, сообщила «Новому Дню» начальник юридического отдела нотариальной палаты Свердловской области Татьяна Ефимова.

«Возраст завещателей действительно снижается, но, на наш взгляд, это связано не столько с тревогой граждан за свою жизнь и здоровье в период пандемии, сколько с повышением уровня правовой грамотности населения», – отмечает эксперт.

По словам Татьяны Ефимовой, в период ограничений большинство нотариальных контор продолжали свою работу в дежурном режиме. В это время юристы и граждане стали активнее использовать электронные документы, а число нотариальных действий в электронном формате выросло в четыре раза.

«Существенного перераспределения по видам нотариальных действий за период пандемии не произошло. Наблюдалось временное снижение общего количества нотариальных действий в период строгих ограничительных мер, это было связано с тем, что большинство граждан соблюдали режим самоизоляции и обращались к нотариусу только с неотложными юридическими вопросами. По понятным причинам уменьшилось количество нотариальных действий с иностранным элементом. Например, сократилось количество оформляемых согласий родителей на выезд несовершеннолетних детей за пределы РФ, уменьшилось количество оформляемых документов для их последующей легализации – проставления апостиля с целью направления их за рубеж, реже стали оформляться сделки с участием иностранных физических и юридических лиц», – прокомментировала Татьяна Ефимова.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 19.08.20

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