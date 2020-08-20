С нового года плата за капремонт увеличится

Правительство Свердловской области пересмотрело размер минимального ежемесячного взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах. С 1 января 2021 года свердловчане будут платить 10 рублей 11 копеек с каждого квадратного метра жилья. Это на 4% или на 39 копеек выше, чем сейчас.

«Исходя из произведенных расчетов, общая оценочная стоимость капитального ремонта домов в регионе на 2021 год составила 21 рубль 36 копеек с квадратного метра жилья. Однако с учетом сложившейся экономической ситуации, а также связанным с пандемией Covid-19 падением доходов уральцев, рост взноса решено ограничить и установить его исключительно в пределах прогнозируемого индекса инфляции – на четыре процента», – цитирует департамент информполитики министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова.

Напомним, малообеспеченные граждане имеют право на получение субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. Оно распространяется на тех, у которых плата за коммунальные услуги составляет более 12% от среднедушевого дохода членов семьи, а также на тех, у кого расходы на коммуналку превышают 22% от совокупного дохода семьи.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.08.20

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