Свердловское правительство утвердило программу подготовки к Универсиаде-2023: кого ждем и сколько потратим

Правительство Свердловской области на сегодняшнем заседании приняло комплексную областную программу по организации подготовки Универсиады-2023 в Екатеринбурге.

Как сообщили «Новому Дню» в ДИПе, проект программы представил областной министр физкультуры и спорта Леонид Рапопорт. «Нам предстоит многое сделать. Но итогом должен стать большой спортивный праздник, который оставит колоссальное наследие уральцам в виде спортивной инфраструктуры, новых дорог, современного медицинского центра, студенческих общежитий, объектов сферы гостеприимства, обновление парка общественного пассажирского транспорта и так далее», – отметил он.

Ознакомиться с программой можно на сайте областного Минспорта. Из документа следует, что Екатеринбургу предстоит принять не меньше 500 тысяч гостей. В том числе:

семья FISU/VIP-гости – 500 человек;

делегации (спортсмены, тренеры, представители команд, медицинский и административный персонал, представители национальных спортивных федераций и национальных олимпийских комитетов) – 11 500 человек;

технические делегаты – 800 человек;

представители СМИ – 2000 человек;

дирекция – 900 человек;

маркетинговые партнеры – 100 человек;

волонтеры – 8000 человек;

зрители – 350 000 человек;

сотрудники ведомств – 12 000 человек;

персонал – 9000 человек;

участники Культурной Универсиады – 500 человек (это связано с тем, что в рамках Универсиады пройдет Культурная Универсиада, которая будет интегрирована в программу празднования 300-летия Екатеринбурга.

Общий объем средств, предусмотренных для реализации программы, составляет

58 млрд 214 млн рублей, в том числе 29 млрд 767 млн рублей – из областного бюджета; 206,2 млн рублей – из местного бюджета; прогнозная оценка объема средств софинансирования федерального бюджета – 10 млрд 197 млн рублей; средства внебюджетных источников (прогнозный объем) – 18 млрд 044 млн рублей.

Общий объем средств по годам реализации программы составляет:

в 2019 году – 3 244 551,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 15 655 244,57 тыс. рублей;

в 2021 году – 23 139 169,8 тыс. рублей;

в 2022 году – 14 047 158,87 тыс. рублей;

в 2023 году – 2 127 998,6 тыс. рублей.

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщал «Новый День», Универсиада пройдет в столице Урала с 7 по 19 августа 2023 года. Церемония закрытия состоится в день 300-летия основания Екатеринбурга. Спортивная программа будет включать соревнования по 18 видам спорта, 15 из которых обязательные – бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика и 3 дополнительных – самбо, бокс и регби. За 13 дней будет разыграно 247 комплектов медалей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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