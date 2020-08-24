За сутки от Covid-19 на Среднем Урале умерли шесть человек

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировано шесть смертей от Covid-19. Общее число жертв пандемии достигло 409.

Кроме того, как сообщили «Новому Дню» в региональном оперштабе, зарегистрировано 127 новых случаев Covid-19. Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+56), Байкаловского района, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита, Краснотурьинска, Качканара, Невьянска, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Староуткинска, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска, Серова. Общее количество случаев новой коронавирусной инфекции в регионе – 24 482.

Состояние 78 госпитализированных оценивается как тяжелое, 76 из них находятся в реанимации, в том числе 41 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов средней тяжести, лечащихся в екатеринбургской больнице № 40 и больницах других муниципалитетов, – 220. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки в области выписано 62 человека. Общее число выписанных – 19568.

Напомним, накануне, 23 августа впервые за долгое время появилось сообщение, что за предыдущие сутки от коронавируса в Свердловской области никто не умер.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 24.08.20

В Свердловской области 128 человек сдали ЕГЭ на максимальные 100 баллов, есть двухсотбалльники. / В Роспотребнадзоре рассказали о совместимости прививок от энцефалита и коронавируса. / В Свердловской области 73-летний мужчина пять лет подряд сдает ЕГЭ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»