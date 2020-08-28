Роспотребнадзор: антиковидные графики работы школ составлены «с учетом максимального разобщения»

Новые графики работы школ, введенные в связи с пандемией Covid-19, потребуют от учеников и их родителей предельного внимания и пунктуальности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила сегодня на пресс-конференции начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков областного Управления Роспотребнадзора Наталья Моисеева. Она рассказала, что с оснащением школ области рециркуляторами воздуха, бесконтактными термометрами и средствами дезинфекции все в порядке, Роспотребнадзор это контролирует. А вот особый график в школах вводится впервые, и многое будет зависеть от человеческого фактора. В каждой школе графики разрабатывают директора с тем, чтобы максимально уменьшить контакты между детьми из разных классов. «Будут открыты разные входы в здание, для каждого класса будет установлено время входа и выхода из школы, у каждого класса будет личное помещение, а графики питания будут составлены с учетом максимального разобщения. Поэтому надо быть предельно внимательными и детям, и родителям, и не опаздывать», – предупредила она.

Министр образования Юрий Биктуганов, комментируя слухи о новом уходе школьников на дистант в конце сентября, заявил, что пока в регионе идет снижение заболеваемости коронавирусом, так что перехода на дистант не предполагается. Но очень многое будет зависеть от того, как пройдут первые учебные дни и недели. Он еще раз подчеркнул, что школы и детские сады обеспечены всем необходимым – термометрами, санитайзерами и так далее. На эти цели из бюджета Свердловской области было потрачено 1 млрд 50 млн рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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