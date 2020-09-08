Сводка по коронавирусу: заболели 123, выздоровели 60, умерли четверо

Свердловская область находится на седьмом месте в России по числу новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. За последние сутки в регионе диагноз подтвердили у 123 человек. Таким образом, с начала распространения инфекции в Свердловской области заразились 26286 человек.
Выздоровели за сутки 60 свердловчан, умерли – четверо. Всего болезнь унесла жизни 483 человек в Свердловской области.
Екатеринбург, Елена Сычева
Екатеринбург. Другие новости 08.09.20
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