В Свердловской области зафиксирован самый высокий показатель смертности от Covid-19 среди регионов УрФО

Эксперты Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом подсчитали летальность от Covid-19 в регионах Урала на 10 сентября. Самый высокий в УрФО показатель вновь зафиксирован в Свердловской области – 1,92% (3 сентября он был равен 1,82%).

На втором месте по прежнему остается Ханты-Мансийский АО. Сейчас показатель там составляет 0,86%, за неделю его значение не изменилось. На третьем месте – Челябинская область – 0,76%. Неделю назад – 0,78%.

Лидером во второй тройке стал ЯНАО, где летальность за неделю выросла до 0,68% (3 сентября – 0,67%). В Курганской области показатель летальности составляет 0,65% (неделю назад – 0,59%). И, наконец, самый низкий показатель по Уралу в Тюменской области – 0,38%. На прошлой неделе он составлял 0,39%.

Отметим, что Санкт-Петербург оказался на первом месте в списке городов с самой высокой летальностью – показатель равен 6,70%. Далее идет Республика Дагестан – 4,38% и Тверская область – 3,80%. На Урале процент гораздо ниже – 1,09%. За весь период пандемии в УрФО от коронавирусной инфекции скончался 941 человек.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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