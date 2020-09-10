В Екатеринбурге для лечения ковидных пациентов будут использовать гелий

В больницах Екатеринбурга планируют применять гелий для лечения пациентов с тяжелой формой пневмонии, развившейся на фоне коронавируса. Новая методика может стать эффективнее аппарата ИВЛ. Если заключения врачей будут положительными, приборы с геле-кислородными смесями поступят в массовое производство к концу этой осени.

Как рассказал на пресс-конференции президент Российского научного общества иммунологов и академик РАН Валерий Черешнев, в России получен патент на изготовление такого аппарата. Исследования показали, что подогретая геле-кислородная смесь убивает патогенные вирусы в легких больного человека и не оказывает тяжелую нагрузку на органы, как система ИВЛ. Несколько месяцев ученые определялись, какая температура и соотношение газов должны быть, чтобы не причинить вреда пациенту. К тому же пришлось доработать первую версию прибора, чтобы обеспечить утилизацию выдыхаемого воздуха с убитыми вирусами.

«С разрешения Минздрава РФ прибор был испытан на базе больницы Республики Коми. У нас было 50 человек, все тяжелобольные, они выжили. Но только одного перевели на ИВЛ. Также был получен положительный опыт из больницы Сыктывкара, после чего открылась производственная линия. В первой серии будет выпущено 30-40 аппаратов, их распределят по нескольким больницам, в том числе и в Екатеринбург. После того как будет получено заключение от практикующих врачей по использованию геле-кислородной смеси, получим разрешение на массовое применение аппаратов. По срокам это может ноябрь или декабрь этого года», – сообщил Валерий Черешнев.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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