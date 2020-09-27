В Свердловской области растет число новых случаев Covid-19

В Свердловской области увеличивается ежедневный прирост случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки заболевание подтвердили у 141 человека. Аналогичные цифры были в последних числах августа. Среди всех заболевших – 73 жителя Екатеринбурга. Также коронавирус обнаружили у жителей Алапаевска, Белоярского городского округа, Верхней Салды, Верхней Пышмы, ЗАТО Свободный, Карпинска, Первоуральска, Ревды, Каменского района, Качканара, Красноуфимска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Режа, Серова, Сысертского и Талицкого городских округов. «Состояние 112 госпитализированных оценивается как тяжелое, 102 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 46 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 328. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщили в региональном оперштабе. Новых случаев смерти за последний день не подтверждено. Выздоровели 67 человек.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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