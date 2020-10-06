Эксперты о событиях в Киргизии: «Кто офис первым захватил, тот и власть»

Ситуация в Киргизии на второй день после выборов остается непредсказуемой: партии, не прошедшие в парламент, захватывают властные кабинеты, освобождают своих прежних лидеров, а действующий президент Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее в стране после парламентских выборов попыткой захвата власти. Не исключено, что в ближайшее время состоятся новые выборы.

Как рассказал «Новому Дню» директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков, одна из главных проблем Киргизии – трайбализм, деление на северные и южные кланы. Выборы в парламент проиграли партии, куда входили главным образом граждане из северных областей, которые ночью вышли на акции протеста. «Непонятно, у кого сейчас власть в Бишкеке, – отметил Русаков. – Местный «белый дом» горел, мэра Бишкека из мэрии выкинули, плюс освободили из СИЗО бывшего президента, Алмазбека Атамбаева, а из колонии – бывшего премьера Сапара Исакова. Ситуация просто непредсказуемая. Необходимо как-то разрешить ситуацию с выборами – все-таки говорят, что был массовый подкуп избирателей и административный ресурс. Возможно, президент объявит новые выборы. По факту мы имеем вакуум власти. На посты государственных руководителей, в Государственный комитет национальной безопасности (ГНКБ) люди идут по принципу самовыдвиженцев: человек хочет руководить, партия, которая его поддерживает, занимает офис. В это время другая партия берет другой офис. Возможно, потом из этого сложится какой-то координационный совет. Но пока – законные власти непонятно где, сложилось классическое двоевластие». При этом эксперт считает, что кто бы из партий в итоге ни взял верх, в отношениях России и Киргизии вряд ли наступят существенные перемены: «В Киргизии побаиваются полуторамиллиардного Китая, который над ними нависает. К тому же Киргизия входит и в ОДКБ, и в Евразэс».

Политолог Руслан Мухаметов считает, что ситуация склоняется к назначению новых выборов в парламент Киргизии. Он тоже уверен, что это внутрикиргизский конфликт, и как бы ни прошли эти выборы, на отношения Бишкека и Москвы они не слишком повлияют. «Какая бы коалиция ни победила, пророссийский вектор в политике Киргизии остается. В стране нет откровенно антироссийских партий или сил. Республика – член ОДКБ, всех пророссийских объединений, не выдвигает никаких требований. Естественно, нам нужно следить за ситуацией, держать руку на пульсе, но предоставить гражданам Киргизии возможность разобраться самим», – полагает Мухаметов.

Политконсультант Андрей Перла заявил, что не является экспертом по Киргизии, поэтому может высказать лишь общие соображения: «События в Бишкеке показывают нам, чем страна, у которой есть государство, отличается от страны, у которой его нет. В Белоруссии – тяжелейшая социально-экономическая ситуация, на нее организовано сильнейшее внешнее влияние, но государство устояло. Бунт вылился в акты неповиновения граждан, но страна устояла. В Киргизии произошло мгновенное обнуление институтов власти, освобождение бывшего арестованного президента, говорят об отмене результатов выборов. Это свидетельствует не о сильном гневе народном, а о слабости государства. И тут уместно вспомнить, чему нас учили классики марксизма-ленинизма – признак государства – это наличие системы подавления. А дальше уже можно рассуждать про северные и южные кланы», – отметил Перла.

Напомним, сегодня утром президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее в стране после парламентских выборов попыткой захвата власти. «Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок», – говорится в заявлении президента, опубликованном на официальном сайте главы Киргизии. В понедельник, 5 октября, в Бишкеке после оглашения предварительных итогов выборов началась массовая акция протеста, которая вечером переросла в жесткие столкновения с силовиками. К утру митингующие захватили здания парламента и правительства Киргизии, а также мэрию Бишкека. Кроме того, протестующие освободили из СИЗО экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, а из колонии – бывшего премьера Сапара Исакова. Также освобождены бывшие депутаты парламента республики Равшан Жээнбеков и Садыр Жапаров. В результате столкновений один человек погиб, еще 590 пострадали.

Москва, Бишкек, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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