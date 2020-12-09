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Среда, 9 декабря 2020, 11:18 мск

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В Свердловской области через четыре года построят 15 «мусорных» заводов

В Свердловской области через четыре года должны появиться 15 новых «мусорных» объектов. Речь идет о13 сортировочных комплексах, которые, в общей сложности смогут обрабатывать 1,7 млн тонн мусора в год, а также двух заводах по переработке или утилизации твердых коммунальных отходов. Такие данные следуют из госпрограммы по развитию ЖКХ в Свердловской области до 2024 года, документ подписан губернатором региона Евгением Куйвашевым.

Предполагается, что к этому моменту в регионе будет обрабатываться ровно половина всех твердых коммунальных отходов, а 45% из них – утилизироваться. Каким путем, в документе не говорится.

Как напоминает «Новый День», ыннешнее законодательство подразумевает под обработкой сортировку, очистку и подготовку к утилизации, а под утилизацией – как переработку вторсырья, рециклинг, так и, например, сжигание.

Екатеринбург, Елена Сычева

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