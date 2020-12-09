Павел Креков: «Не исключено, что зимние школьные каникулы будут продлены»

Зимние каникулы для школьников в Свердловской области могут быть продлены, если заболеваемость коронавирусом в регионе будет расти. Об этом рассказал вице-губернатор Павел Креков на брифинге по итогам заседания оперативного штаба.

«Продление каникул не исключено. Но если оно и будет, то на незначительный срок. Вполне возможно, что такая мера будет предпринята. Это будет зависеть от того, как у нас пройдут предновогодние и новогодние мероприятия, какая будет динамика заболеваемости», – пояснил чиновник.

Он также сообщил, что свердловский оперативный штаб рассматривал возможность вернуть очное обучение для всех классов, но в итоге на такой шаг власти не пошли, поскольку за последнюю неделю выросло число заболевших детей в возрасте от 15 лет и старше. «На дополнительные риски в условиях плато [заболеваемости коронавирусом] идти не имеет смысла. Пока на текущий момент мы не считаем целесообразным с точки зрения здоровья выводить всех учащихся на очное обучение. При этом те классы, которые сейчас обучаются в школах, продолжат обучаться очно», – отметил Креков.

Вице-губернатор уточнил, что студенты вузов и техникумов продолжат учиться дистанционно как минимум до конца 2020 года, а какие-либо решения по ним будут приняты в январе исходя из эпидемиологической ситуации в области.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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