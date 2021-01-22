В понедельник ФАС рассмотрит первую жалобу на конкурс по выбору мусорного концессионера

В понедельник, 25 января, в центральном аппарате ФАС России рассмотрят жалобу, поступившую в ведомство по поводу конкурса по выбору концессионера, который построит в Свердловской области мусоросортировочный завод и новый полигон (т.н. «Екатеринбург-Юг»), сообщили «Новому Дню» в антимонопольной службе России. В пресс-службе ведомства уточнили, что жалобу подало ООО «Новые технологии». «На время рассмотрения жалобы торги, в части заключения договора, приостановлены», – сообщили агентству в ФАС.

Там не стали уточнять, в чем суть претензий компании. «Подробности о доводах жалобы могут быть даны по итогам ее рассмотрения», – сказали в пресс-службе ведомства.

Источники агентства в региональном правительстве

Напомним, как писал «Новый День», в конце октября в Свердловской области был объявлен конкурс по выбору концессионера. Он должен построить мусорную инфраструктуру, которая будет обслуживать Екатеринбургскую агломерацию. Итоги конкурса должны были подвести в марте. Сейчас, вероятно, сроки могут сдвинуться.

Участок, где появится новый огромный полигон и сортировка, не выбран. Это будет сделано, когда станет известно, кто концессионер, – последний вместе с властями и должен будет определить место. При этом в Свердловской области уже есть прецеденты, когда люди выступали против выбранной локации – так было в Красноуфимске и Нижнем Тагиле, однако их мнение, по сути, не берут в расчет. По одной из версий, выдвинутой бывшим мэром Екатеринбурга Александром Высокинским, комплекс может появиться рядом с Дегтярском. По другой – о ней писал «Октагон» со ссылкой на свои источники – в Белоярском районе, где расположена атомная электростанция. Еще одной точкой на карте был участок возле Большого Седельниково, однако после митингов местных жителей в 2019 году власти заявили, что не будут рассматривать эту территорию.

В Екатеринбурге еще в начале мусорной реформы рассматривался вариант с организацией масштабного сортировочного комплекса на севере муниципального образования – рядом с действующим полигоном «Северный». Однако позднее эти планы изменились. Сейчас там предполагается лишь небольшая резервная площадка на то время, пока не будет построен новый большой полигон. Он должен появиться к 2026 году.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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