В Екатеринбурге раздельно собранный мусор вывозят тремя видами машин (ФОТО)

В Академическом районе Екатеринбурга больше сотни домов присоединились к раздельному сбору бытовых отходов – пилотный проект проводит «Спецавтобаза». В специальных помещениях, которые называются «мусорокамеры», в многоэтажках самого нового района Екатеринбурга стоят три вида контейнеров – под пластик, под бумагу и под несортируемые отходы, то есть под все остальное. Вывозят их, соответственно, тремя видами машин – каждая отвечает за свой тип мусора. Причем за пластиком и бумагой приезжают не каждый день, а вот за смешанными отходами – ежедневно. Все, что отсортировано, отправляется на специальную линию на Широкой Речке, где уже определяется – может ли стать мусор вторичным ресурсом и быть переработанным. Остальные отходы везут на полигон «Северный».

В понимании многих жителей Екатеринбурга за то, что они сортируют мусор, им должны доплачивать или снижать тариф, ведь сдавая пластик и бумагу в переработку, регоператор выручает с этого какие-то средства. Формально – это справедливо, но пока что не удается даже покрывать расходы на организацию раздельного вывоза отходов не одной машиной, а тремя. По словам начальника контрольно-эксплуатационной службы ЕМУП «Спецавтобаза» Сергея Тесля, в Екатеринбурге пока слишком мало жителей сортируют мусор, чтобы заработал закон больших чисел. В городе к пилотнику подключились 152 дома, на очереди – еще 30, но этого все равно мало, чтобы выстроить правильную логистику, которая будет выгодной.

По словам представителей «Спецавтобазы», подключиться к пилотному проекту по раздельному сбору можно, обратившись в свою управляющую компанию или ТСЖ. Специалисты свяжутся с регоператором, чтобы тот оценил техническую возможность введения раздельного сбора. Дальше – дело за малым – проголосовать на общем собрании собственников жилья за раздельный сбор и начать сортировать мусор.

Многие жители Екатеринбурга, как показал опыт Академического, готовы к этому. «Тема экологии у молодых жителей района сегодня очень востребована. Они активно участвуют в «зеленых» проектах, бережно относятся к природе, ответственно подходят к разделению бытового мусора. Тем более, делать это просто, так как все контейнеры в мусорокамерах подписаны и отличаются друг от друга по цветам. Региональный оператор со своей стороны создает для этого комфортные условия, своевременно вывозя отходы», – отметил руководитель УК «Академический» Николай Смирнягин.

Екатеринбург, Елена Сычева

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