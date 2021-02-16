Смирнов рассказал, когда свердловчанам снизят тарифы на мусор

В Свердловской области продолжаются конкурсные процедуры, которые позволят выбрать концессионера – он создаст новый полигон и мусоросортировочный завод для Екатеринбурга и близлежащих городов. Несмотря на две жалобы в Федеральную антимонопольную службу России, сроки выбора инвестора не изменятся. «Были два обращения в ФАС, после рассмотрения которых [в ведомстве] признали правомерность наших действий. Один из участников подал в Арбитражный суд, сейчас ждем, после будут подведены итоги – прием заявок завершен, три участника подали заявки, назвать их я не могу по условиям конкурса, рассчитываем, что в марте будет выбран победитель, в течение трех месяцев будет заключено соглашение с ним. Далее – совместно с инвестором правительство Свердловской области и органы местного самоуправления будут определять участок, где будет построен новый полигон с МСК», – сообщил в ответ на вопрос «Нового Дня» министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов.

Также он отметил, что весь объем инвестиций – от 10 до 15 млрд рублей – полностью пойдет от победителя конкурса, без вложения средств из бюджета. «В последующем будет возмещение за счет платы концендента, в тариф ни копейки из этих инвестиций не будет заложено», – пообещал чиновник.

Кроме того, он заверил, что после строительства мусоросортировочного комплекса и продажи больших объемов вторичных ресурсов тарифы на ТКО начнут снижаться. «Сортировка происходит и сейчас, но объем настолько мал, что это не скажется на тарифе. Это фактор сдерживания тарифа, плюс возможность для регоператора покупать новые контейнеры, менять мусоровозы, и так далее», – сказал Смирнов.

Напомним, сейчас в Свердловской области мусор сортируют только в семи муниципалитетах – все их обслуживает «Спецавтобаза», и это пока лишь пилотный проект. В остальных территориях мусоросортировки нет вовсе.

Новый полигон с мусоросортировочным заводом для Екатеринбурга должен появиться не позднее 2026 года. Пока что отходы свозят на «Северный». Сократить нагрузку на полигон, который почти заполнен, позволяет как раз сортировка мусора – часть отходов с контейнерных площадок свозят на МСК «Широкореченский», где из общей массы извлекают полезные фракции, например, пластик, металл, картон, стекло, а все, что нельзя переработать – т.н. хвосты – уже отправляются на «Северный». Группа активистов из поселка Крутого, которую возглавляют жители Екатеринбурга и Березовского, выступает за скорейшее закрытие «Северного» и его рекультивацию. Однако власти пока не дают ответа на вопрос о том, куда будет свозиться мусор, если полигон закрыть в ближайшее время (с учетом того, что новый появится лишь в 2026-м). Вариант с сортировкой уже ввезенного на «Северный» мусора Николай Смирнов отмел. «Проходит год – и уже 99% того, что складировано на полигоне, нельзя использовать, потому что оно перегнило или испачкано», – пояснил он «Новому Дню».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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