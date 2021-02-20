ГУ МВД: на незаконных акциях в поддержку Навального задержаны уголовники (ФОТО)

ГУ МВД по Свердловской области проанализировало данные граждан, задержанных на несанкционированных акциях в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле 23 и 31 января, и обнаружило среди них преступников-рецидивистов.

Пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых привел лишь несколько примеров. В частности, 31-летний неработающий житель Екатеринбурга Щетников в 2014 году был приговорен Пресненским судом Москвы к 6 годам лишения свободы за совершение разбойного нападения и за ДТП с гибелью человека. В 2019 году он освободился из екатеринбургской ИК-2, а уже в 2020 году его трижды привлекали к административной ответственности за хулиганство и незаконный оборот наркотиков. В 2021 году он был оштрафован на 10 тысяч рублей за участие в несогласованной акции.

23-летний житель Екатеринбурга Кудрин в 2016 году был причастен к грабежу, в 2017 суд признал его виновным в причинении телесных повреждений. В этом году в отношении него было возбуждено новое уголовное дело – по обвинению в хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо связанное с сопротивлением представителю власти. Эта статья достаточно суровая и предусматривает лишение свободы до семи лет.

В биографии 21-летнего жителя Нижнего Тагила Придорогина есть судимость за кражу. С 2018 по 2020 год молодой человек 9 раз привлекался к административной ответственности за злоупотребление спиртными напитками в общественных местах и за причастность к незаконному обороту наркотиков. За участие в незаконной акции 31 января он заплатил штраф в 20 тысяч рублей.

Кроме того, Валерий Горелых сообщил, что на двух участников акций заведены уголовные дела за применение насилия в отношении представителей власти. Отметим, что максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 10 лет.

Фото предоставлены Валерием Горелых

Екатеринбург, Елена Владимирова

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