Свердловские полицейские рассказали, сколько детей было задержано на январских акциях

Среди более сотни задержанных за участие в январских акциях протеста оказалось 11 подростков. Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, по итогам шествий 23 и 31 января в Екатеринбурге в полицию доставили 8 несовершеннолетних, в Нижнем Тагиле – троих. Точный возраст не называется, но среди них были студент колледжа, школьники из Тагила и учащиеся «театральной» екатеринбургской гимназии.

На девятерых подростков составили административные протоколы по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ за участие в несанкционированных публичных мероприятиях. А кроме того, информация о задержанных была направлена в областную комиссию по делам несовершеннолетних, в министерство образования, директорам школ Нижнего Тагила № 24 и 30, главе гимназии № 205 Екатеринбурга.

«У полиции нет и никогда не было задачи запугать население в целом, и подрастающее поколение в частности, жесткими мерами реагирования за участие в незаконных мероприятиях. На повестке дня главное, чтобы люди понимали, что отстаивать свои права им гарантировала Конституция нашей страны. Это можно делать абсолютно спокойно в рамках правового поля, и те же силовики обязаны обеспечить правопорядок на любых согласованных акциях», – добавил Горелых.

После акции 23 января в Екатеринбурге были задержаны почти два десятка человек, 31 января – более 80, точные цифры по Нижнему Тагилу не назывались, но известно, что в суд ушло 14 протоколов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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