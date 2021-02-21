Три шайбы на последней минуте: «Автомобилист» одержал драматичную победу над «Сочи»

Екатеринбургский «Автомобилист» в домашнем матче с трудом обыграл ХК «Сочи». Ведя в счете 2:0, подопечные Билла Питерса едва не упустили победу на последних секундах основного времени встречи, но добились успеха в серии буллитов. Итоговый счет игры – 4:3 в пользу уральской команды.

В первом периоде «Автомобилист» забросил две шайбы: на 14-й минуте отличился Алексей Макеев, а на 18-й минуте шайбу в большинстве забросил капитан Павел Дацюк. Вторая двадцатиминутка прошла без голов, а в начале третьего периода «Сочи» сократили разрыв в счете, благодаря голу Сергея Шмелева, причем шайба была забита в меньшинстве. Концовка матча и вовсе выдалась драматичной. «Автомобилист» получил четырехминутный штраф и успешно оборонялся в численном меньшинстве, но как только составы команд уравнялись, сочинцы забросили второй гол. Шайба от броска Игоря Руденкова влетела в ворота Коваржа за 43 секунды до сирены. Уже в следующей смене Алексей Макеев оформил дубль, и «Автомобилист» снова получил преимущество в счете. Но на последней секунду шайбу забросил сочинец Иван Мищенко. Вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж с досады швырнул клюшку – на табло горели 3:3. Игра перешла в овертайм, а затем в серию буллитов, где победу «Автомобилисту» принес точный бросок Станислава Бочарова.

«Игра получилась более драматичной, чем мы хотели, но главное, что мы взяли два очка», – отметил после матча главный тренер екатеринбургской команды Билл Питерс.

После победы «Автомобилист» поднялся на шестое место в Восточной конференции КХЛ. До завершения регулярного чемпионата команда сыграет еще три матча.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 21.02.21

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