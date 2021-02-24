Во время капремонта с крыши сорвало кусок шифера. Он пробил машину насквозь (ФОТО)

Во время ремонта кровли в доме на улице Набережной в Каменске-Уральском случилось ЧП. Там с крыши сорвался большой кусок шифера, который рухнул прямо на припаркованный под окнами дома автомобиль Lada Kalina. По счастью, никого в этот момент в машине не было, кусок кровельного материала упал так, что пробил лобовое стекло и прорезал салон.

В Фонде капитального ремонта Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что кровельные работы в доме ведет ООО «СК «УКС Каменскстрой». «Лист шифера с крыши сорвало вчера, когда работы на кровле не проводились, так как был выходной день. Вероятнее всего, это произошло из-за сильного ураганного ветра. Представители подрядной организации связались с владельцем поврежденной машины и готовы компенсировать затраты на восстановление автомобиля. Сейчас ждут оценки независимой экспертизы», – сообщили агентству в пресс-службе фонда.

Фото: Фонд капремонта Свердловской области

Там также подчеркнули, что подрядчики уведомляли собственников о начале кровельных работ. Правда, это было в середине декабря прошлого года. «Подрядная организация уведомляла всех жителей дома о том, что с 15.12.2020 начались работы по ремонту крыши и просила на ставить автомобили вблизи дома», – добавили в ФКР.

Екатеринбург, Елена Сычева

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