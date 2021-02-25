Депутат Вихарев призвал горожан организовать у своих домов раздельный сбор мусора

Депутат ЕГД Алексей Вихарев призвал жителей Екатеринбурга организовать раздельный сбор отходов на своей контейнерной площадке возле дома, чтобы часть мусора, которую можно переработать, получила новую жизнь.

Как сообщил депутат на своей странице в соцсети, специалисты свердловского отделения Российского экологического общества проанализировали состав мусорной корзины жителей области. Оказалось, что почти четверть объема занимают пищевые отходы – их, в среднем, 23%. Столько же и неперерабатываемых отходов. Сюда относятся средства гигиены и индивидуальной защиты, мусор после уборки, некоторые виды упаковки, и так далее.

Но есть виды отходов, которые можно переработать. Это бумага и картон – 17%, стекло – 16%, пластик – 15% и 5% – металл.

По данным депутата, только жители Екатеринбурга ежегодно выбрасывают около 3,8 млн кубометров мусора в год. «Если сложить эти объемы, то получится куча в полтора раза больше пирамиды Хеопса. Поэтому так важно уменьшать количество мусора, который не перерабатывается, а отправляется на полигон», – пишет Вихарев.

Депутат предлагает жителям Екатеринбурга два варианта, как поступить с отходами: 1) можно сдавать вторсырье в специальных пунктах приема и даже выручить за это небольшие деньги; 2) организовать в своем дворе раздельный сбор мусора. Для этого нужно обратиться в свою управляющую компанию, ТСЖ или ЖСК, они, в свою очередь, подадут заявку региональному оператору. Специалисты обследуют контейнерную площадку, и если условия на ней подходящие, то жильцам остается только проголосовать и подтвердить желание собирать мусор раздельно.

«Конечно, при последнем варианте экономической выгоды у жильцов дома одномоментно не будет, но в будущем это может повлиять на снижение тарифа. И уменьшить количество мусора на полигонах. Это уже большой плюс для экологии. Такой опыт уже есть в некоторых регионах России, – указывает Вихарев. – Мы проводим опросы населения, которые показывают, что уральцы готовы к раздельному сбору отходов, нужна лишь инфраструктура в шаговой доступности. Пока что в Свердловской области разделяют отходы на сортируемые и несортируемые жильцы 420 многоквартирных домов. Из них 151 – в Екатеринбурге и 269 – в других городах региона».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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