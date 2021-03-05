В Екатеринбурге устроят масштабный экопраздник, где горожанам расскажут о сортировке мусора

В субботу в Солнечном пройдет масштабный экодень – праздник, посвященный экологичному образу жизни. Горожанам расскажут, как подключиться к проекту по раздельному сбору мусора, в котором уже участвуют 10 тысяч жителей нового района.

Проект по раздельному сбору ТКО стартовал в Свердловской области с 1 июля 2020 года. Сегодня в нем задействовано порядка 150 многоквартирных домов в Екатеринбурге. В Солнечном к проекту присоединились уже 10 тысяч человек.

В рамках проекта на мусорной площадке устанавливают два вида контейнеров – для несортируемых отходов и для сортируемых. В последние нужно выбрасывать то, что может пойти на переработку, – стекло, включая разбитое, металл (например, жестяные или алюминиевые банки), пластик, в том числе полиэтилен и пищевую пленку, а также макулатуру. Обо всех этих правилах горожанам еще раз расскажут во время экодня, который начнется 6 марта в 13 часов в парке района Солнечный.

«Солнечный – современный район, и мы стараемся быть такими во всем. Как в подходе к строительству жилых и социальных объектов, так и к созданию комфортной, удобной и, конечно, экологичной среды, – рассказала директор УК «Солнечный» Зиля Чубарова. – Мы с пониманием всей важности этого проекта подключились к нему. Но чтобы жители района привыкли к новому формату сбора мусора, научились правильно пользоваться контейнерами и разделять ТБО, совместно с представителями ЕМУП «Спецавтобаза» проводятся такие мероприятия».

Участники мероприятия узнают, как правильно сортировать мусор, бережно относиться к природе. Будет выставка раздельного сбора, сбор крышечек для переработки, дармарка и букроссинг, мастер-класс по апсайклингу пластиковой бутылки. Будут и разные активности для детей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 05.03.21

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