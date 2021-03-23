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Вторник, 23 марта 2021, 17:10 мск

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Для привитых граждан 65+ самоизоляцию могут отменить к концу марта

Оперштаб Свердловской области рассматривает вопрос снятия режима самоизоляции для тех людей в категории 65+, которые поставили оба компонента вакцины от коронавируса. При благоприятной эпидемиологической ситуации они смогут вернуться на работу в конце марта.

«Сегодня вопрос обсуждался на штабе. Мы прорабатываем решение о переводе ограничений, связанных с лицами 65+, в так называемый рекомендационный режим. Им будет рекомендовано сохранять изоляцию, но если люди вакцинированы и есть антитела, могут из режима выйти. Решение пока не принято, но к концу месяца, получив заключение санитарных служб, сможем принять», – сообщил сегодня на брифинге заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Напомним, режим самоизоляции для людей старше 65 лет действует в Свердловской области уже год – с 18 марта 2020 года, когда в регионе начали регистрировать первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Последней редакцией указа губернатора Евгения Куйвашева режим продлен до 29 марта 2021 года.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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