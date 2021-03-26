Ожидание vs реальность: известные уральцы рассказали, что думали о длительности карантина год назад

Около года назад, когда в первом своем коронавирусном обращении к россиянам Владимир Путин объявил карантикулы, редакция «Нового Дня» устроила своеобразный внутренний тотализатор – мы спорили (на банку варенья) о том, как долго продлятся ограничения, связанные с новой инфекцией. Самые осторожные из нас ставили на середину июня. Но эти прогнозы, как показало время, не оправдались. Сегодня мы поговорили с уральцами, чтобы узнать, что они думали о длительности карантина год назад и как поменялась их жизнь за этот период.

Главный врач госпиталя ветеранов войн Олег Забродин сообщил «Новому Дню», что не делал прогнозов. «Потому что все было настолько новым и необычным, но когда первую волну пережили, мы с большой радостью помыли госпиталь и планировали перейти к обычной работе, а потом – бац – вторая волна. Конечно, думали, что все закончилось в сентябре, поэтому сейчас могу прогнозы давать. А на тот момент просто работали-работали-работали. Сейчас поумнее стали, не торопимся закрываться, есть уже опыт отмывания всего, половину госпиталя открыли, а половина все еще под ковидом. Прогноз? Либо будет третья волна, либо нет. А про личное...

Ограничения в перемещении – вот это серьезно, при выборе, куда поехать отдохнуть, выбрал Россию, потому что больше доверяю нашим в вопросах безопасности и профилактики», – заметил собеседник агентства.

Боец команды «Архангел Михаил», президент Академии единоборств РМК Иван Штырков сообщил «Новому Дню», что, по его мнению, «год назад мало кто мог адекватно оценить, что нас ждет». «Все надеялись, что все быстро закончится и никого это особо не коснется, тем более не обернется такими большими потерями. Мне казалось тогда, что это вопрос двух-трех месяцев. В итоге в какой-то момент все это стало напоминать сюжет какой-то антиутопии – ограничения в передвижениях, маски, обработка рук и бесконечные тесты, – рассказал спортсмен. – Когда закрыли залы и начали отменять турнир за турниром, у меня был контракт с японской организацией Rizin. Были планы провести там несколько поединков, добраться до пояса чемпиона, но из-за закрытых границ я какое-то время был без боев. Но, опять же, это обернулось для меня громким боем в России против Маги Исмаилова и подписанием в лигу АСА. Так что в плане работы пандемия сыграла на руку».

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин рассказал, что, по его прогнозу, все должно было закончиться к середине лета: «И меня это пугало. А потом оказалось, что это еще оптимистично. Жизнь вообще поменялась кардинально, изменились все планы, но как-то все привыкли, человек ко всему подстраивается. Сложнее всего было пережить потерю близких, были переживания за тех, кто болеет. И еще удивление – что в XXI веке такая ситуации вообще возможна. Казалось, что это средневековые пережитки – как чума, и в наше время, при нашем развитии медицины, казалось невозможным такое».

Телеведущая Ксения Телешова поделилась с агентством, что ее прогноз был еще оптимистичнее. «Я надеялась, что через две недели нас выпустят. Закрыла офис центра красноречия, ездила только на телеэфир. Затем была паника: «Господи, когда это закончится, что будет с бизнесом». Думала, будет серьезное сокращение доходов населения. Но потом я взяла себя в руки и перезапустила процессы, сделала акцент на онлайн-продукты, бесплатно обучили более 500 человек. А потом был рост, которого я не ждала. Доходы онлайн-бизнеса позволили покрыть расходы на аренду – офис стоял закрытым около полугода, и все это время мы платили за него, нам сделали скидку всего 20%. Тем не менее, пандемия сделала нас сильнее и расширила возможности. Отменились мои туры в Лондон, но я довольна всем – и рада, что пандемия позади», – добавила она.

Адвокат конторы «Магнат» Сергей Колосовский сообщил «Новому Дню», что его прогноз был – полгода: «Я думал, что пройдет шесть месяцев – и все закончится, но прошло полгода, и прогноз не оправдался. Самым тяжелым в период ограничений стало то, что в суде необходимо теперь выступать в масках – а людям, которые работают с людьми, это непросто – не видеть лица собеседника, коммуницировать, воспринимать реакцию и корректировать свое выступление».

Депутат гордумы Алексей Вихарев сказал «Новому Дню», что поначалу надеялся на быстрое завершение истории с коронавирусом, но скоро стало понятно, что это надолго: «За это время жизнь изменилась очень сильно. Прервалось личное общение. Перевел свою приемную на онлайн-режим. Каждый четверг стал проводить прием жителей по скайпу. Включился в волонтерское движение. Развозил пожилым горожанам продуктовые наборы. Особо переживал за состояние системы здравоохранения. Год пандемии вскрыл все проблемы оптимизированной медицины. Врачи работали на износ. Пациентам было не легче. Я сразу же стал помогать 14-й больнице. Но одному всем помочь нереально, поэтому предложил и другим коллегам-депутатам создать медицинскую фракцию в городской думе, чтобы, объединив усилия, мы могли принести больше пользы учреждениям здравоохранения города. Сейчас начинаем работать».

Экс-нападающий команды «Автомобилист» Анатолий Голышев тоже не сразу понял, насколько все серьезно. «Я все равно начал соблюдать все меры, потому что у нас большая семья, и не хотелось рисковать. Мы практически сразу уехали за город, и, как показало время, это было отличное решение. Не представляю, как бы мы справлялись с тремя детьми в городе, когда все было закрыто. Нам так понравилось, что до сих пор снимаем дом. Самое сложное было, конечно, когда запретили зрителей на хоккее, это совсем другая атмосфера. После пустых трибун мы радовались даже 30%. Уже привык везде пользоваться антисептиком, маска и тесты тоже уже привычное дело. Но неприятно удивляет, что не все и не везде соблюдают меры безопасности», – отметил форвард.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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