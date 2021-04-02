Стартовали общественные обсуждения реновации в Екатеринбурге. В списке – участок у парка (КАРТА)

С сегодняшнего дня в Екатеринбурге стартовали общественные обсуждения проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки, которые в числе прочего закрепят территории под реновацию. На сайте администрации города можно ознакомиться с документами. В «Информации об изменениях, являющихся предметом общественных обсуждений» перечисляются четыре территории, которые попадают под комплексное развитие. «Новый День» сообщал о них ранее, это:
- границы улиц Первомайская – Комсомольская – Технологическая – Студенческая;
- границы улиц Краснофлотцев – Шефская – Корепина – Донская;
- границы улиц Баумана – Шефская – Энтузиастов – Донская;
- границы пер. Суворовского – пер. Черниговского – ул. Донбасской.
Однако на карте отображения территорий перспективного развития нанесены семь участков – и те, которые в первый перечень не вошли, и три другие. Причем эти три добавлены в очень плохом качестве, названия улиц практически нечитаемые.
Это:
- границы улиц Бебеля – Готвальда – Долорес Ибаррури;
- границы улиц Викулова – Металлургов – Краснокамская;
- границы улиц Щорса – Ткачей – Машинная.
Последний участок – территория близ ЦПКиО. Если посмотреть на карту, то заметно, что некоторые границы вплотную прилегают к зеленой зоне, а часть – даже заходят внутрь.
«Новый День» попросил разъяснить, почему в перечне территорий и на карте оказались разные участки. Нам сообщили, что «все документы, связанные с реновацией, будут готовиться после завершения формирования нормативной базы на федеральном и региональном уровне». Однако из формулировок в общественных обсуждениях ясно следует, что речь идет именно о реновации.
Екатеринбург, Светлана Загороднева
Екатеринбург. Другие новости 02.04.21
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