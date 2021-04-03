Запись в первые классы, резонансный суд и эвакуация мэрии: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция РИА «Новый День» традиционно подводит итоги очередной рабочей недели. 1 апреля родители будущих первоклассников снова столкнулись со сложностями при записи детей в школы, был назначен новый министр финансов, а также начался суд над двумя бывшими высокопоставленными силовиками. Об этом и многом другом – в нашем обзоре.

Событие недели: начало записи в 1 классы

В полночь 1 апреля в Екатеринбурге началась запись детей в первые классы. Многие родители столкнулись с техническими сложностями: утром запись открылась не сразу, а несколько минут спустя кнопки для льготных категорий срабатывали не у всех. Также родители сообщили, что во многих школах места закончились еще в первые секунды, а количество заявлений продолжало расти, и новые вытесняли из очереди уже записавшихся.

Уже на следующий день, 2 апреля, места закончились в 40 школах Екатеринбурга из 155. Родители продолжают следить за присвоенным номером в очереди: многих вытесняют льготники. При этом в департаменте образования Екатеринбурга «Новому Дню» пояснили: поскольку приказы о зачислении в этом году будут выдавать только после 30 июня, до этого срока родители могут забрать заявление из уже укомплектованных школ и подать его в другую образовательную организацию «по прописке».

Заявление недели: политики не знают, зачем злоумышленники за ними следили

На этой неделе сотрудники ФСБ задержали нескольких человек, подозреваемых в том, что они больше года следили за екатеринбургскими политиками и прослушивали их телефонные разговоры. По некоторым данным, объектами слежки были бывший руководитель аппарат мэрии Илья Захаров, спикер городской думы Игорь Володин, советник губернатора Анатолий Шарапов, бизнесмен и совладелец компании – мобильного оператора «Мотив» Виталий Кочетков. Но сами пострадавшие утверждают, что люди они скромные, и зачем за ними следить – не понимают. «Знаю только от журналистов, что идет какое-то разбирательство. Лично я не ощутил на себе чьего-то пристального взгляда. Моя персона достаточно скромная. Даже не предполагаю, кому было нужно знать о моих перемещениях. Я и сам могу рассказать об этом, что скрывать – из дома направляюсь в резиденцию губернатора, потом в городскую думу, потом обратно домой. Никаких официальных уведомлений о расследовании я не получал», – заявил, например, советник губернатора Анатолий Шарапов.

Суд недели: бывший замглавы СУ СКР и бывший зампрокурора – на скамье подсудимых

Суд над высокопоставленными силовиками

В Ленинском райсуде Екатеринбурга состоялось первое заседание по уголовному делу в отношении двух бывших высокопоставленных силовиков – бывшего замглавы СУ СКР Свердловской области Михаила Бусылко и бывшего заместителя областного прокурора Дмитрия Чуличкова, а также адвоката Владислава Вострецова. По версии следствия, силовики получили взятку в размере 2 млн рублей за возобновление уголовного дела, а адвокат выступил посредником. И Бусылко, и Чуличков свою вину отрицают.

Назначение недели: новый министр финансов

Во вторник депутаты заксобрания утвердили министром финансов области Александра Старкова, который де-факто исполнял эти обязанности с конца прошлого года – практически со дня ухода в отставку Галины Кулаченко. За него депутаты проголосовали единогласно, несмотря на то, что в своем выступлении Старков допустил серьезную ошибку: заявил, что госдолг области составляет около 40 млрд рублей. На самом деле по состоянию на 1 января госдолг области составлял 114 млрд рублей.

Фото недели: эвакуация мэрии Екатеринбурга

В пятницу, 2 апреля, в 14-45 в администрацию Екатеринбурга поступил телефонный сигнал о минировании. Несколько сотен сотрудников были эвакуированы. Примерно в 17-45 проверка здания была закончена, и самые дисциплинированные чиновники вернулись в кабинеты – заканчивать работу.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 02.04.21

Госэкзамены в УрФУ опять отменены. / Жители Уралмаша бунтуют против строительства высотки рядом с ДК Лаврова. / На главном проспекте Екатеринбурга построят «Высоту» (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»