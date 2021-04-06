Мосгорсуд оставил экс-схиигумена Сергия под стражей

Московский городской суд оставил жалобу адвокатов бывшего схиигумена Сергия без удовлетворения и решение Басманного суда в силе. Он пробудет под стражей до 28 мая этого года. «Когда власть себя хочет только слышать, она будет слышать, а когда народ надо слышать, к кому нам обращаться, как не к Богу. Логики нет никакой», – прокомментировал решение апелляционной инстанции адвокат Роман Ровери.

Напомним также, что в феврале этого года Арбитражный суд Свердловской области признал право собственности на Среднеуральский женский монастырь за Екатеринбургской епархией. Сторонники Сергия пытаются оспорить это решение.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.04.21

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