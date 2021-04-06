российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 6 апреля 2021, 10:22 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Мосгорсуд оставил экс-схиигумена Сергия под стражей

Московский городской суд оставил жалобу адвокатов бывшего схиигумена Сергия без удовлетворения и решение Басманного суда в силе. Он пробудет под стражей до 28 мая этого года. «Когда власть себя хочет только слышать, она будет слышать, а когда народ надо слышать, к кому нам обращаться, как не к Богу. Логики нет никакой», – прокомментировал решение апелляционной инстанции адвокат Роман Ровери.

Напомним также, что в феврале этого года Арбитражный суд Свердловской области признал право собственности на Среднеуральский женский монастырь за Екатеринбургской епархией. Сторонники Сергия пытаются оспорить это решение.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.04.21

ЛДПР: «дебилы-уральцы», уголовные дела и кадровый голод. Спецпроект «Нового Дня»: партии, которые мы выбираем (РЕТРОСПЕКТИВА. Часть 8). / 6 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события. / Рядом с ДК Лаврова воткнут 18-этажку. Шокированные уралмашевцы пишут в прокуратуру и митингуют (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Дело отца Сергия

Защита экс-схиигумена Сергия пытается отменить арест

Среднеуральский монастырь открыл двери силовикам

В Среднеуральский монастырь снова приехала полиция: у всех проверяют документы

Митрополит Евгений – о бывшем схиигумене Сергии: «Он просто потерялся, запутался и упал»

Защита экс-схиигумена Сергия рассказала о подаренном епархии автомобиле за 1,6 млн

За помощь в розыске «отца Силуана» полиция предлагает 1 млн рублей (ФОТО)

«Из скита в Новоселова всех братьев и сестер вывезли»: силовики продолжают поиски Силуана (ВИДЕО)

Сторонники экс-схиигумена Сергия: «ОМОН штурмует скиты!»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Дело отца Сергия,